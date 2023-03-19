Баринов — о победе над «Краснодаром»: тренер в перерыве сказал, что стыдно так играть

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Краснодаром» в 20-м туре чемпионата России.

«Не могу понять почему, но мы очень плохо начинаем первые таймы. Особенно в домашних играх. В перерыве тренер хорошенько встряхнул нас. Сказал, что так играть нельзя, что стыдно. Вышли на второй тайм совершено по-другому», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я). Баринов был признан лучшим игроком матча.

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона.