Баринов — о победе над «Краснодаром»: тренер в перерыве сказал, что стыдно так играть
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«Не могу понять почему, но мы очень плохо начинаем первые таймы. Особенно в домашних играх. В перерыве тренер хорошенько встряхнул нас. Сказал, что так играть нельзя, что стыдно. Вышли на второй тайм совершено по-другому», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».
Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.
Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я). Баринов был признан лучшим игроком матча.
По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).
«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона.