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Туктамышева — о номере на турнире шоу-программ: переживала, что со станком что-то случится

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о турнире шоу-программ «Русский вызов».
Туктамышева — о номере на турнире шоу-программ: переживала, что со станком что-то случится
  • РИА Новости

«Было непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь, что это всё-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствуют только воодушевление и радость.

У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним (или со мной) что-то случится, но пара успешных репетиций отмела мои сомнения, но всё равно...

Но когда вышла на лёд и заиграла музыка, позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом», — рассказала Туктамышева в социальных сетях.

По итогам турнира Туктамышева получила приз от члена жюри Бориса Эйфмана.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Анна Щербакова поделилась эмоциями после турнира шоу-программ «Русский вызов».

 

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