Тарпищев считает, что Медведев продлит серию побед, если будет успевать восстанавливаться

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что у россиянина Даниила Медведева может продолжиться победная серия.

«Нормально выглядел Даня, травма уже не беспокоит. Тиафо — неприятный игрок, рвёт постоянно темп матча, но Медведев справился. Медведев хорошо выглядит, его победная серия продолжается, но важно, чтобы он успевал восстанавливаться — тогда она ещё продлится», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Теннисист из России в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6.

Соперником Медведева по финалу станет Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Тиафо в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.