Узнать больше

Кулешова — о бронзе в скиатлоне на ЧР: была в полной уверенности, что буду сегодня вторая

Короткая ссылка
Анастасия Кулешова поделилась эмоциями от итогов скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам.
Кулешова — о бронзе в скиатлоне на ЧР: была в полной уверенности, что буду сегодня вторая
  • Gettyimages.ru

«Осадочек остался сильный. На самом деле, на последнем подъёме видела, что есть запас, но на последнем спуске я ехала уже на деревянных ногах и не могла нормально сесть. Плюс Лиза Пантрина — хороший финишёр. Я не ожидала, что она будет вот у моих лыж. Она молодец.

Была в полной уверенности, что буду сегодня вторая, но нельзя быть уверенной на сто процентов, пока не пересечёшь финишную черту», — заявила Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию 15 км за 39 минут 36,5 секунды.

Второй стала Елизавета Пантрина (+5,6). Кулешова стала третьей и отстала от победительницы на 6,8 секунды.

Ранее Пантрина прокомментировала серебро в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить