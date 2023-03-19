Кулешова — о бронзе в скиатлоне на ЧР: была в полной уверенности, что буду сегодня вторая

Анастасия Кулешова поделилась эмоциями от итогов скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Осадочек остался сильный. На самом деле, на последнем подъёме видела, что есть запас, но на последнем спуске я ехала уже на деревянных ногах и не могла нормально сесть. Плюс Лиза Пантрина — хороший финишёр. Я не ожидала, что она будет вот у моих лыж. Она молодец.

Была в полной уверенности, что буду сегодня вторая, но нельзя быть уверенной на сто процентов, пока не пересечёшь финишную черту», — заявила Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию 15 км за 39 минут 36,5 секунды.

Второй стала Елизавета Пантрина (+5,6). Кулешова стала третьей и отстала от победительницы на 6,8 секунды.

Ранее Пантрина прокомментировала серебро в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.