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Пантрина — о серебре в скиатлоне: понимала, что последний рывок я могла выдать

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Елизавета Пантрина прокомментировала серебро в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
Пантрина — о серебре в скиатлоне: понимала, что последний рывок я могла выдать
  • РИА Новости

«Мы вчера с тренером обговаривали - бежать или не бежать. Ну он сказал: «главное в десятку попасть». На разминку вышла и самочувствие было неплохое. Чувствовала, что могу бороться. Так и получилось, боролась до конца.

Когда пошли на четвёртый круг, почувствовала, что могу бороться и силы вроде бы покидали, но понимала, что последний рывок я могла выдать, так и вышло», — заявила Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Победила Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 15 км за 39 минут и 36,5 секунд. Пантрина отстала от победительницы на 5,6 секунды.

Замкнула тройку призёров Анастасия Кулешова (+6,8).

Ранее Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

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