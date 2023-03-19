Пантрина — о серебре в скиатлоне: понимала, что последний рывок я могла выдать

Елизавета Пантрина прокомментировала серебро в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Мы вчера с тренером обговаривали - бежать или не бежать. Ну он сказал: «главное в десятку попасть». На разминку вышла и самочувствие было неплохое. Чувствовала, что могу бороться. Так и получилось, боролась до конца.

Когда пошли на четвёртый круг, почувствовала, что могу бороться и силы вроде бы покидали, но понимала, что последний рывок я могла выдать, так и вышло», — заявила Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Победила Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 15 км за 39 минут и 36,5 секунд. Пантрина отстала от победительницы на 5,6 секунды.

Замкнула тройку призёров Анастасия Кулешова (+6,8).

Ранее Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.