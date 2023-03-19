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Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России

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Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.
Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России
  • РИА Новости

«На самом деле плана не было сегодня. Очень тяжёлое самочувствие. Чувствуется, что вчера была очень тяжёлая гонка и здесь такие нелёгкие круги – проскочить на дурачка не получается.

По Насте Кулешовой было видно, что она готовилась, задавала темп. Даже некоторые участки было тяжело за ней держаться. Спокойно точно не было.

Надеюсь, что я смогу восстановить силы за завтрашний день перед разделкой», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Она преодолела дистанцию в 15 км за 39 минут и 36,5 секунд.

Второй стала Елизавета Пантрина (+5,6). Замкнула тройку призёров Анастасия Кулешова (+6,8).

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе оценила выступление Александра Большунова в спринтерской гонке на чемпионате России 2023 года в Тюмени.

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