Писарев назвал предстоящий матч с Ираном лакмусовой бумажкой для сборной России

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о мартовских товарищеских матчах национальной команды.

«Лично я никогда не был в Иране, но матч против участника чемпионата мира — хорошая проверка. Настрой будет соответствующий, для нас эта игра — лакмусовая бумажка, которая покажет, чего мы стоим. Хорошая проверка на международном уровне», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Сбор состоится с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА, российская команда — 37-е, сборная Ирака — 68-е.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта.