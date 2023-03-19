Канчельскис — об игроках «Спартака» в сборной: главное сейчас просмотреть всех кандидатов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал попадание восьми футболистов московского «Спартака» в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.

«Главное сейчас просматривать всех кандидатов. Мы же нигде не участвуем, и это никак не влияет ни на что. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше просмотренных футболистов. Может поэтому вызвали восемь спартаковцев, которых до этого не вызывали», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Вместе с тем он предположил, что в следующий раз, возможно, вызовут восемь игроков петербургского «Зенита».

«Все же решает тренер. Вызвать можно 8-10 а играть будет 2-3. Хотелось бы, чтобы эти восемь футболистов принимали участие в этих двух играх», — заключил Канчельскис.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

В окончательный состав сборной попали в том числе вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России.