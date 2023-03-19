Медведев — о выходе в финал в Индиан-Уэллсе: я пока я ещё не набрал оптимальную форму

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе (США).

«Я играю всё лучше и лучше после травмы. Однако пока я ещё не вышел на пик формы. Но я не собираюсь жаловаться, ведь я вышел в финал. Постараюсь завтра сделать все возможное, чтобы показать свой максимум», — сказал Медведев после матча.

При этом победитель US Open 2021 года дал понять, что абсолютно не нервничает перед финалом турнира.

«Хотя в любом случае нервы будут: чем больше турнир, тем больше нервов. Но я опытный теннисист. Смогу с этим справиться. Буду стараться играть в свой теннис», — заключил Медведев.

Теннисист из России в полуфинальном матче нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в двух сетах со счётом 7:5, 7:6.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев продлил победную серию в АТР до 19 матчей.