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Колыванов: «Спартак» будет вторым в этом сезоне, а «Динамо» поборется за третье место

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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Спартак» сегодня проиграл, отрыв у «Зенита» теперь большой, с чемпионством, скорее всего, все понятно. Красно-белые будут вторыми, думаю. «Динамо» поборется за третье место», — цитирует Колыванов Metaratings.

Экс-форвард сборной признался, что ему все равно, что «Динамо» только третью игру выиграло в этом сезоне в гостях.

«Не знаю, с чем связана такая тенденция», — заключил Колыванов.

«Зенит» (48 очков) лидирует в чемпионате. Далее идут «Спартак» (40), «Ростов» (38), «Динамо» (35) и ЦСКА (32).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поражении «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

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