Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннисит из России в полуфинальном матче одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в двух сетах со счётом 7:5, 7:6.
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США).