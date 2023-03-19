Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев оформил выход в финал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США).

Теннисит из России в полуфинальном матче одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в двух сетах со счётом 7:5, 7:6.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США).