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Тарханов: Баринов и Дзюба завели игроков «Локомотива» в перерыве матча с «Краснодаром»

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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов предположил, за счёт чего столичный «Локомотив» смог переломить ход матча 20-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Дзюба и Баринов, возможно, завели всю команду в раздевалке. Они настоящие лидеры. Баринову было сложно, когда он был в «Локомотиве» единственным лидером среди этой молодежи ещё при немцах, когда они пришли разваливать клуб. Но теперь, я думаю, что эти двое способны вытянуть «Локомотив» из пучины кризиса. Ещё бы в лидеры я добавил Пиняева, его вклад в игру тоже велик, несмотря на то что он ещё молодой. Будем надеяться, что мы увидим «Локомотив» на местах повыше к концу чемпионата. Если они продолжат показывать свой характер, как показали сегодня, то Галактионов сделает из красно-зелёных сильный и конкурентоспособный клуб, каким он был при Сёмине», — заявил Тарханов RT.

Ранее Тарханов заявил, что давно не видел такого прекрасного футбола, как в матче «Локомотив» — «Краснодар».

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