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Тарханов — о матче «Локомотив» — «Краснодар»: давно не было такого прекрасного футбола

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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о результате матча 20-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Прекрасный матч. Давно не было такого футбола у нас в чемпионате. Атака на атаку, пять мячей забили. Мне понравилась игра обеих команд, но в отдельных таймах. В первом мне, конечно, больше понравился «Краснодар», они смогли за несколько минут уложить весь «Локомотив» на лопатки и не давали подняться, показывая хороший атакующий футбол. Казалось, что железнодорожникам сломали моральный дух», — заявил Тарханов RT.

По его словам, особенно было больно смотреть на Дзюбу после пенальти.

«А во втором меня удивил «Локомотив». Особенно понравился Пиняев, как он в свои молодые годы проводит такой дриблинг, искусно обрабатывает мяч себе под удар, мог и четыре забить, но не повезло, угол слишком острый был, поэтому сложно было в створ попасть. Он наша будущая звезда, и «Локомотиву» однозначно повезло с тем, что они приобрели Галактионову такого игрока», — добавил Тарханов.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал лидеров «Локомотива» после победы над «Краснодаром» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

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