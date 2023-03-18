Совет директоров «Локомотива» 22 марта вынесет вердикт по ситуации с Бариновым

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о скандальной ситуации с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым в матче 1/4 финала Кубка России с «Акроном» из Тольятти.

«На совете директоров будут представлены результаты внутреннего расследования. Будет доклад юридической службы, письмо от РФС было направлено в клуб. Команда знала, что им не выиграть уже по ходу матча. Совет директоров в следующую среду, он вынесет решение», — цитирует спортивного функционера «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что подобные ситуации просто недопустимы, поскольку команда оказалась в проигрыше.

«Когда ты сконцентрирован на борьбе, это нож в спину или в бок. Команда знала, что им не выиграть уже по ходу матча. Уверен, что эта ситуация позволит нам не допускать подобных ошибок в будущем», — добавил Нагорных.

Баринов получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Баринов должен был знать о своей дисквалификации.