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Сёмин считает, что Баринов должен был знать о своей дисквалификации

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на ситуацию с выходом полузащитника команды Дмитрия Баринова на матч Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти — 6:7).
Сёмин считает, что Баринов должен был знать о своей дисквалификации
  • РИА Новости

«Тут виноваты все. Наверное, игрок с двумя жёлтыми карточками должен спросить у тренера: «Как вы меня готовите к матчу?» Руководство тоже должно было быть в курсе этого. Футболист обязан знать регламент соревнований», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Капитан железнодорожников не имел права играть в матче с «Акроном».

Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова.

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