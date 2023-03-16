Сёмин считает, что Баринов должен был знать о своей дисквалификации
- РИА Новости
«Тут виноваты все. Наверное, игрок с двумя жёлтыми карточками должен спросить у тренера: «Как вы меня готовите к матчу?» Руководство тоже должно было быть в курсе этого. Футболист обязан знать регламент соревнований», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Капитан железнодорожников не имел права играть в матче с «Акроном».
Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова.