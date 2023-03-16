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«Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова

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В «Локомотиве» отреагировали на то, что полузащитник команды Дмитрий Баринов принял участие в матче Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти — 6:7).
«Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, интерпретировал нормы буквально, сделав вывод, что все предупреждения, полученные игроками «Локомотива», были аннулированы. К сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание», — говорится в заявлении клуба.

Капитан железнодорожников не имел права играть в матче с «Акроном».

Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.

Ранее сообщалось, что КДК не получал жалоб от «Акрона» на участие в матче дисквалифицированного Баринова.

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