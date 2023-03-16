КДК не получал жалоб от «Акрона» на участие в матче дисквалифицированного Баринова
- РИА Новости
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«Основанием для рассмотрения становится протест, поданный либо клубами, либо лигами. По своей инициативе КДК протесты не рассматривает. Ни «Акрон», ни РФС в КДК не обращались», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не имел права играть в матче с «Акроном».
Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.
Ранее сообщалось, что жеребьёвка «Пути регионов» Кубка России пройдёт в марте.