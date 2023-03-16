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КДК не получал жалоб от «Акрона» на участие в матче дисквалифицированного Баринова

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию в матче Кубка России «Акрон» — «Локомотив» (1:1, по пенальти — 7:6).
КДК не получал жалоб от «Акрона» на участие в матче дисквалифицированного Баринова
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Основанием для рассмотрения становится протест, поданный либо клубами, либо лигами. По своей инициативе КДК протесты не рассматривает. Ни «Акрон», ни РФС в КДК не обращались», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не имел права играть в матче с «Акроном».

Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка «Пути регионов» Кубка России пройдёт в марте.

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