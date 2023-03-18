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Булыкин: на Конти рассчитывают, я бы не стал судить о его игре по трём матчам

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру защитника «Локомотива» Хермана Конти после победы команды над «Краснодаром» в рамках 20-го тура РПЛ.
Булыкин: на Конти рассчитывают, я бы не стал судить о его игре по трём матчам
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«Если бы «Локомотив» сегодня проиграл, Конти бы раскритиковали ещё больше. Но на него рассчитывают, и я бы не стал судить о Конти по трём матчам. Мне кажется, нужно делать выводы через полгода. Если он через полгода будет играть на уровне краснодарского Кайо, то его можно заменить нашим молодым парнем. Потому что лучше наигрывать наших, чем средних иностранцев», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Булыкин считает Дзюбу, Баринова и Пиняева новыми лидерами «Локомотива».

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