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«Челси» упустил победу на последней минуте в матче АПЛ с «Эвертоном»

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«Челси» и «Эвертон» не смогли выявить победителя в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» упустил победу на последней минуте в матче АПЛ с «Эвертоном»
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:2.

В составе лондонской команды отличились Жоау Феликс (52-я минута), Кай Хаверц (76-я). У «ирисок» мячи забили Абдулайе Дукуре (69-я), Эллис Симмс (89-я).

«Челси» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Эвертон» (26) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ.

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