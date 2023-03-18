«Челси» упустил победу на последней минуте в матче АПЛ с «Эвертоном»
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- © Kirsty Wigglesworth
Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:2.
В составе лондонской команды отличились Жоау Феликс (52-я минута), Кай Хаверц (76-я). У «ирисок» мячи забили Абдулайе Дукуре (69-я), Эллис Симмс (89-я).
«Челси» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Эвертон» (26) располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ.