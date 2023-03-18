«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
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Игра на стадионе «Сент-Мэри» завершилась со счётом 3:3.
В составе «шпор» мячи забили Педро Порро (45 + 1), Гарри Кейн (65-я), Иван Першич (75-я). У «святых» отличился Че Адамс (46-я), Тео Уолкотт (77-я), Джеймс Уорд-Праус (90 + 3).
«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (23) располагается на 20-й позиции.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины по футболу Хулиан Альварес продолжит выступать в клубе Английской премьер-лиги «Манчестер Сити».