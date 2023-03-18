Узнать больше

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Сент-Мэри» завершилась со счётом 3:3.

В составе «шпор» мячи забили Педро Порро (45 + 1), Гарри Кейн (65-я), Иван Першич (75-я). У «святых» отличился Че Адамс (46-я), Тео Уолкотт (77-я), Джеймс Уорд-Праус (90 + 3).

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (23) располагается на 20-й позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины по футболу Хулиан Альварес продолжит выступать в клубе Английской премьер-лиги «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить