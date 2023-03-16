Чемпион мира Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити»
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23-летний форвард продлил контракт с восьмикратными чемпионами Англии до 2028 года, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.
Альварес выступает за «горожан» с 2022 года. Латиноамериканский нападающий в 33 матчах забил десять мячей. В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира в Катаре. На его счету семь голов в 19 встречах за национальную команду.
Ранее Хосеп Гвардиола отреагировал на выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.