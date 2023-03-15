Гвардиола: даже если я трижды выиграю Лигу чемпионов — всё равно останусь неудачником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то всё равно останусь им», — сказал тренер после матча.

В 1/8 финала турнира подопечные Гвардиолы обыграли «Лейпциг». Ответная встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 7:0. В составе «Ман Сити» пента-трик оформил Эрлинг Холанд. Также мячи забили Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне. Таким образом, «горожане» вышли в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, как Гвардиола оценил игру Холанда, оформившего пента-трик в матче с «Лейпцигом».