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Гвардиола: даже если я трижды выиграю Лигу чемпионов — всё равно останусь неудачником

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Гвардиола: даже если я трижды выиграю Лигу чемпионов — всё равно останусь неудачником
  • globallookpress.com
  • © Parnaby Lindsey

«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то всё равно останусь им», — сказал тренер после матча.

В 1/8 финала турнира подопечные Гвардиолы обыграли «Лейпциг». Ответная встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 7:0. В составе «Ман Сити» пента-трик оформил Эрлинг Холанд. Также мячи забили Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне. Таким образом, «горожане» вышли в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, как Гвардиола оценил игру Холанда, оформившего пента-трик в матче с «Лейпцигом».

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