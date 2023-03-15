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Гвардиола оценил игру Холанда, оформившего пента-трик в матче с «Лейпцигом»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда, оформившего пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Пять за 60 минут. Невероятный парень, огромный талант. Сила, менталитет, он серийный победитель. Действительно хорош», — сказал Гвардиола после матча.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 7:0. В составе «Ман Сити» пента-трик оформил Холанд, отличившись на 22-й, 24-й, 45+2, 54-й и 57-й минутах. Также мячи забили Илкай Гюндоган (49-я) и Кевин Де Брёйне (90+2). Таким образом, «горожане» вышли в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Лейпциг».

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