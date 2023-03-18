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Баринов: игроки «Локомотива» «получили люлей» в перерыве матча с «Краснодаром»

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результате матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Баринов: игроки «Локомотива» «получили люлей» в перерыве матча с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«В раздевалке получили люлей. На второй тайм вышли с другим настроем, поэтому и выиграли, не знаю, с чем это связано. Мы начинаем первый тайм вообще безобразно. Видимо, надо в нас разобраться. Со «Спартаком» кубковый матч играли ужасно, с «Акроном» тоже и сегодня», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

Капитан «Локо» похвалил своих одноклубников за проявленный характер, подчеркнув, что не каждая команда способна отыграться с 0:2.

«Хорошо, что смогли перевернуть исход матча. Все молодцы, бились, это очень важные три очка. Мы начали с трёх побед и постараемся на этом не останавливаться», — заключил Баринов.

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39-я). Баринов был признан лучшим игроком матча.

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я минута) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром». 

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