Точилин — о поражениях «Сочи»: после игры с ЦСКА не было никаких предпосылок к такому

Член селекционного отдела футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин оценил игру черноморской команды после прихода на пост главного тренера Курбана Бердыева.

«Конечно, это неприятные результаты для всех. После первой игры с ЦСКА не было никаких предпосылок к такому. К сожалению, так сложилось. Главному тренеру есть над чем подумать и поработать. Есть и травмы, которые влияют на результат. Но вообще объяснение тяжело найти, когда 0:3», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что никакой паники в команде нет. Тренерский штаб во главе с Бердыевым знает правильный путь выхода из кризиса.

«Думаю, да, всё они прекрасно понимают», — заключил Точилин.

«Сочи» после возобновления чемпионата нанёс поражение московскому ЦСКА (2:0). Но затем крупно уступил «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3).

26 ноября 2022 года владелец клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды.

«Сочи» по итогам 20 туров с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Бердыев объяснил причины поражения «Сочи» в матче с «Факелом».