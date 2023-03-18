Олимпийский совет Азии призвал вернуть Россию на международные турниры

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) на заседании в Бангкоке выступил в поддержку отстранённых спортсменов из России и Белоруссии.

«Участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям (включая Азиатские игры) без какой-либо дискриминации», — сообщает пресс-служба ОСА.

Подчеркивается, что атлеты из России и Белоруссии должны вернуться на международные соревнования, но при соблюдении чётких условий: отсутствие на турнирах чиновников, нейтральный статус спортсменов (без флага или национальной символики), полное соблюдение антидопинговых правил.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

ОСА 26 января предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Вместе с тем ОСА начал разрабатывать специальную систему квот для отбора россиян на Игры-2024.

Ранее сообщалось, что НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену.