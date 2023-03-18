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Спортивный директор «Оренбурга»: вдвойне приятно обыгрывать «Спартак»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе клуба над «Спартаком» в матче 20-го тура чемпионата России.
Спортивный директор «Оренбурга»: вдвойне приятно обыгрывать «Спартак»
  • РИА Новости

«Мне понравилось, что мы играли на встречных курсах, с обилием моментов. Для зрителя это главное. Вдвойне приятно обыгрывать «Спартак». Впереди ещё десять туров. Задача — побеждать. Мы стараемся играть в открытый футбол для болельщиков. Что нам мешает одержать ещё десять побед?» — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв (17-я минута) и Дмитрий Воробьёв (23-я). 

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком».

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