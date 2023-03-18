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Пименов: «Динамо» однозначно сможет побороться в этом сезоне РПЛ за медали

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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о победе «Динамо» над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.
Пименов: «Динамо» однозначно сможет побороться в этом сезоне РПЛ за медали
  • РИА Новости

«Впечатления от прошедшего матча с «Уралом»? Хорошая, качественная победа «Динамо». Очень рад за Тюкавина. Смогут ли динамовцы в нынешнем сезоне побороться за медали? Однозначно да», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Тюкавин на 89-й минуте. Также футболист был признан лучшим игроком матча.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте. 

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом».

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