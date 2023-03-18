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Йоканович — о победе «Динамо»: «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своей команды над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.
Йоканович — о победе «Динамо»: «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате
  • Gettyimages.ru

«Нужно отдать должное команде «Урал». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо».

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