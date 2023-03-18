Йоканович — о победе «Динамо»: «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате
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«Нужно отдать должное команде «Урал». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.
«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.
Ранее Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо».