Йоканович — о победе «Динамо»: «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своей команды над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Нужно отдать должное команде «Урал». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо».