Бородавко: Устюгов показал очень высокий уровень, он один из сильнейших лыжников мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Сергея Устюгова в спринте на чемпионате России.

«Что касается мужских гонок, то Устюгов показал очень высокий уровень, он один из сильнейших лыжников мира, поэтому проиграть такому спортсмену не зазорно. Сегодня он сумел опередить Терентьева и Большунова. Удивило попадание Червоткина в финал, он на финише навязал борьбу Большунову, это был приятный сюрприз», — цитирует Бородавко ТАСС.

Спортсмен пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.

Второй результат показал Александр Терентьев с отставанием 3,47 секунды. Третий — Александр Большунов (+4,56).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.