Бородавко: Устюгов показал очень высокий уровень, он один из сильнейших лыжников мира
- РИА Новости
«Что касается мужских гонок, то Устюгов показал очень высокий уровень, он один из сильнейших лыжников мира, поэтому проиграть такому спортсмену не зазорно. Сегодня он сумел опередить Терентьева и Большунова. Удивило попадание Червоткина в финал, он на финише навязал борьбу Большунову, это был приятный сюрприз», — цитирует Бородавко ТАСС.
Спортсмен пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.
Второй результат показал Александр Терентьев с отставанием 3,47 секунды. Третий — Александр Большунов (+4,56).
Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.
Ранее Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.