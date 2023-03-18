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Червиченко: Соболев вместо игры вздымает руки к небу, не знаю, с Богом он там разговаривает или с арбитром

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 20-тура РПЛ с «Оренбургом».
Червиченко: Соболев вместо игры вздымает руки к небу, не знаю, с Богом он там разговаривает или с арбитром
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«Основная забивающая сила — это Промес. Но я всегда говорил, что он стабилен в своей нестабильности. Из-за чего в других клубах он не задержался. Человек выдаёт два феерических матча, потом два-три матча ходит по полю, думая, что это парк, а не стадион, где нужно играть в футбол. Соболев вместо игры вздымает руки к небу. Не знаю, с Богом он там разговаривает или с арбитром. Сегодня мне показалось, что он начал со штангой беседовать и ей предъявлять претензии, что мяч отскочил в поле, а не в ворота. Других объяснений его ручным манипуляциям сложно найти. Когда у «Спартака» проблемы в атаке, то сразу просаживается и оборона. И в ней становятся видны все дыры и прорехи. Сегодня так и получилось. Один руки вздымал, другой прогуливался. И соперник спокойно влетал и разрывал оборону на части. И то, что «Спартак» сегодня получил два, ну это просто счастье. По идее, они должны были получить как минимум пять, как «Отче наш», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко высказался о поражении красно-белых в 20-м туре чемпионата России от «Оренбурга».

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