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Червиченко: матч с «Оренбургом» — это спартаковское фиаско и похороны интриги в чемпионате

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в 20-м туре чемпионата России от «Оренбурга».
Червиченко: матч с «Оренбургом» — это спартаковское фиаско и похороны интриги в чемпионате
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«Отвратительная игра в обороне. Единственный мастер в спартаковской защите — это Джикия. Но его, как мы видим, на всех не хватает. Он не может один за всех играть. Сегодня это закончилось травмой, что было предсказуемо, потому что, когда на тебе вся нагрузка, рано или поздно организм не выдерживает. А остальные в обороне — это просто смех. Этот Тавареш — у него слева проходной двор. Маслов, который не может игрока догнать на 80 м и умудряется фолить не в центре поля, а у своей штрафной. В общем, с обороной «Спартаку» нужно что-то делать. Если Джикия выпадет из состава надолго, то, я боюсь, «Спартак» может не закончить даже в пятёрке. Так что сегодняшний матч — это спартаковское фиаско и похороны интриги в чемпионате», — заявил Червиченко RT.

Ранее Бушманов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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