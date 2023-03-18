Бородавко: Большунов стартует в скиатлоне на ЧР, но неделя болезни сказалась
- РИА Новости
«Саша побежит завтра, по крайней мере так планируем. Спринт в принципе прошёл нормально с учётом всех обстоятельств — так и думали, что будет постепенно набирать. Но неделя пропуска по болезни всё‑таки сказывается», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Чемпионат состоится с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.
11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности. Спортсмен был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем.
Ранее Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжным гонкам.