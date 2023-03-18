Бородавко: Большунов стартует в скиатлоне на ЧР, но неделя болезни сказалась

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии олимпийского чемпиона Александра Большунова на чемпионате России в Тюмени.

«Саша побежит завтра, по крайней мере так планируем. Спринт в принципе прошёл нормально с учётом всех обстоятельств — так и думали, что будет постепенно набирать. Но неделя пропуска по болезни всё‑таки сказывается», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Чемпионат состоится с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности. Спортсмен был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем.

Ранее Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжным гонкам.