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Хлусевич: это худший матч «Спартака» в 2023 году

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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о поражении красно-белых в матче 20-го тура чемпионата России от «Оренбурга».
Хлусевич: это худший матч «Спартака» в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Это худший матч «Спартака» в сезоне? В этом году — да», — цитирует Хлусевича Sport24.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й. 

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом».

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