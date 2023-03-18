Объявлено расписание на ближайшие два тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 21-го и 22-го туров чемпионата страны по футболу.

Матчи 21-го тура пройдут 1 и 2 апреля. 22-го тура — с 8 по 10 апреля. С жеребьёвкой и точным временем проведения матчей РПЛ можно ознакомиться в Telegram-канале Премьер-лиги.

После 20-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 40 очками занимает второе место. «Ростов» с 38 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 33 очками.

Ранее столичный «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ.