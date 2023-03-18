Степанова: спринт уже перестал им быть и мутировал во что-то непонятное

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова раскритиковала проведение спринта на чемпионате России.

«Чемпионат России начался с недоразумения. Спринт уже перестал им быть и мутировал во что-то непонятное. В топ-30 попадают все, кто проиграл лидеру меньше 30 секунд. Это не спринт в международной классификации, это «спринтерская дистанция», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Напомним, что спортсменка не участвует в первых соревнованиях на чемпионате России из-за потери сознания.

4 марта на финише женского масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах» Степанова упала без чувств и долго не могла прийти в себя. Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она пришла в сознание.

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман высказался о состоянии Степановой.