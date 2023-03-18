Васильев отреагировал на заявление норвежского журналиста в адрес Большунова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта о лыжнике Александре Большунове.

«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трёхкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

18 марта журналист заявил, что «катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах» и «по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.