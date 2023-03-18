Узнать больше

Васильев отреагировал на заявление норвежского журналиста в адрес Большунова

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта о лыжнике Александре Большунове.
Васильев отреагировал на заявление норвежского журналиста в адрес Большунова
  • РИА Новости

«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трёхкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс»

18 марта журналист заявил, что «катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах» и «по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить