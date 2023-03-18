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Устюгов заявил, что не будет выступать в командных гонках на чемпионате России

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Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос об участии в командных гонках на чемпионате России.
Устюгов заявил, что не будет выступать в командных гонках на чемпионате России
  • РИА Новости

«Нет, командные гонки в Тюмени не планировал бежать. У нас ребят много. Пускай бегают, набираются опыта. Никто из тренерского штаба ХМАО эту информацию ещё не знает. Я поговорил с Крамером и сказал об этом», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс»

Олимпийский чемпион одержал победу в спринте на чемпионате России. Спортсмен пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.  Второй результат показал Александр Терентьев с отставанием 3,47 секунды. Третий — Александр Большунов (+4,56).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее сообщалось, что Устюгов может завершить карьеру по окончании текущего сезона.

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