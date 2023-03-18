РФС подтвердил, что Миранчук не сыграет за сборную России из-за травмы

Российский полузащитник «Торино» и сборной России Алексей Миранчук не сможет выступить за национальную сборную в товарищеских встречах из-за травмы.

«Миранчук пропустит сбор национальной команды России, который пройдёт с 19 по 27 марта», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Миранчук пропустит матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее в «Торино» назвали сроки восстановления Миранчука после травмы.