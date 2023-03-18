РФС подтвердил, что Миранчук не сыграет за сборную России из-за травмы
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«Миранчук пропустит сбор национальной команды России, который пройдёт с 19 по 27 марта», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Миранчук пропустит матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.
В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее в «Торино» назвали сроки восстановления Миранчука после травмы.