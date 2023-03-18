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Миранчук пропустит матч с «Наполи» из-за травмы

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Российский полузащитник Алексей Миранчук получил травму и не сможет сыграть в матче с «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии.
Миранчук пропустит матч с «Наполи» из-за травмы
  • Gettyimages.ru

После медицинского обследования у игрока была выявлена травма приводящей мышцы левого бедра. Срок восстановления футболиста станет известен позже, сообщает пресс-служба клуба.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о Миранчуке.

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