Миранчук пропустит матч с «Наполи» из-за травмы
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После медицинского обследования у игрока была выявлена травма приводящей мышцы левого бедра. Срок восстановления футболиста станет известен позже, сообщает пресс-служба клуба.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о Миранчуке.