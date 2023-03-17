Черчесов надеется, что «Торино» выкупит Миранчука у «Аталанты»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Он набрался опыта в «Аталанте», привык к Италии, и это дало свои плюсы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, сейчас видно, что Алексей чувствует себя комфортно в «Торино».

«Надеюсь, «Торино» его выкупит и даст возможность сделать толчок для следующего шага. Пускай проявляет себя».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее в «Торино» заявили, что отпустят Миранчука в сборную России на мартовские сборы.