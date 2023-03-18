Бестемьянова: женское катание в России на несколько голов выше мирового
- РИА Новости
«Что касается женского одиночного и парного катания, то мы сейчас на несколько голов выше, чем весь мир. После наших соревнований смотреть международные в этих видах не так интересно, там нечему удивляться», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
Она также отметила, что российским фигуристам в мужском катании есть к чему стремиться.
Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).
Ранее канадский тренер по фигурному катанию Мартин Даженэ рассказала, в чём разница работы с фигуристами в России и Канаде.