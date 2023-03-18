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Бестемьянова: женское катание в России на несколько голов выше мирового

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об уровне женского фигурного катания в России.
Бестемьянова: женское катание в России на несколько голов выше мирового
  • РИА Новости

«Что касается женского одиночного и парного катания, то мы сейчас на несколько голов выше, чем весь мир. После наших соревнований смотреть международные в этих видах не так интересно, там нечему удивляться», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Она также отметила, что российским фигуристам в мужском катании есть к чему стремиться.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее канадский тренер по фигурному катанию Мартин Даженэ рассказала, в чём разница работы с фигуристами в России и Канаде.

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