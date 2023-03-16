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Экс-тренер Трусовой рассказала, в чём разница работы с фигуристами в России и Канаде

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Канадский тренер по фигурному катанию Мартин Даженэ рассказала, в чём разница работы с фигуристами в России и Канаде.
Экс-тренер Трусовой рассказала, в чём разница работы с фигуристами в России и Канаде
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Здесь, в России, огромная дисциплина, всё очень серьёзно. Детей готовят к стартам по-другому. В Канаде главное, чтобы ребёнок был доволен и больше улыбался. Если на соревнованиях ребенок выступит неудачно, никто не будет делать из этого конец света», — цитирует Даженэ Sport24.

Даженэ в дуэте с супругом Александром Волковым занимается с учениками в своей школе в Новой Москве. Также специалисты были первыми тренерами Александры Трусовой после переезда фигуристки из Рязани в Москву.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о форме Трусовой.

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