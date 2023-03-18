Божович: VAR есть везде, но только в России мешает

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович высказался о пользе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах РПЛ и Кубка России.

«В России очень хорошие условия для судей. Есть VAR, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто: просмотрят спорные эпизоды — и никаких вопросов не будет», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

16 марта арбитр Анатолий Жабченко был отстранён от матчей РПЛ на неопределённый срок из-за ошибки в матче Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1).

Также председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Данному решению способствовала итоговая низкая оценка. После паузы Кукуляк сможет возобновить работу в Первой лиге.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал VAR.