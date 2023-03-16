Узнать больше

Канчельскис: уже давно говорю, что VAR не нужен футболу

Короткая ссылка
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Канчельскис: уже давно говорю, что VAR не нужен футболу
  • РИА Новости

«Я уже давно говорю, что VAR не нужен футболу. Он нужен только в определении пенальти. VAR делает столько безобразных ошибок, после которых судьи на поле боятся принимать самостоятельное решение», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

16 марта арбитр Анатолий Жабченко был отстранён от матчей РПЛ на неопределённый срок из-за ошибки в матче Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1).

На 23‑й минуте матча Кристофер Мартинс упал в штрафной в борьбе с хорватским защитником Силвие Бегичем. Игрок столичного клуба держался за лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал, что надо продолжать матч. А VAR, за который отвечал Жабченко, не позвал арбитра к монитору.

Ранее РФС объявил, что Казарцев заменит отстранённого арбитра Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить