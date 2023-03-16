Канчельскис: уже давно говорю, что VAR не нужен футболу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я уже давно говорю, что VAR не нужен футболу. Он нужен только в определении пенальти. VAR делает столько безобразных ошибок, после которых судьи на поле боятся принимать самостоятельное решение», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

16 марта арбитр Анатолий Жабченко был отстранён от матчей РПЛ на неопределённый срок из-за ошибки в матче Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1).

На 23‑й минуте матча Кристофер Мартинс упал в штрафной в борьбе с хорватским защитником Силвие Бегичем. Игрок столичного клуба держался за лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал, что надо продолжать матч. А VAR, за который отвечал Жабченко, не позвал арбитра к монитору.

Ранее РФС объявил, что Казарцев заменит отстранённого арбитра Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.