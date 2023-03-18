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Заслуженный футбольный тренер России Валерий Синау умер в возрасте 78 лет

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В возрасте 78 лет не стало мастера спорта, заслуженного футбольного тренера России Валерия Синау.
Заслуженный футбольный тренер России Валерий Синау умер в возрасте 78 лет
  • Gettyimages.ru

«Футбольный клуб «Ростов» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича», — говорится в сообщении в Telegram-канале ростовского клуба. 

Синау играл за донской клуб, а в 80-е годы возглавлял команду. Также спортсмен был известен по выступлениям за выступал за СКА (Ростов-на-Дону), «Зарю», «Машук», «Автомобилист» и «Локомотив». С 2011 года работал в «Ростове» в качестве селекционера.

Ранее ушёл из жизни бывший помощник Фабио Капелло в тренерском штабе сборной России по футболу Итало Гальбьяти.

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