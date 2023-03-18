Get French Football News: Месси досрочно покинул тренировку ПСЖ из-за повреждения
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35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, сообщает Get French Football News.
Отмечается, что участие нападающего в матче чемпионата Франции с «Реймсом» 19 марта под вопросом.
18 марта стало известно, что Месси испытывает сильное чувство ностальгии по «Барселоне» и хочет вернуться в неё по окончании сезона-2022/23. По информации СМИ, отец и агент нападающего Хорхе Месси провёл несколько встреч с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, а сам игрок тесно общается с главным тренером команды Хави.
Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ готовят специальную акцию, посвящённую Месси после вылета из Лиги чемпионов.