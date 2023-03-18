Узнать больше

Get French Football News: Месси досрочно покинул тренировку ПСЖ из-за повреждения

Короткая ссылка
Нападающий Лионель Месси досрочно покинул тренировку футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» из-за повреждения.
Get French Football News: Месси досрочно покинул тренировку ПСЖ из-за повреждения
  • Gettyimages.ru

35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, сообщает Get French Football News. 

Отмечается, что участие нападающего в матче чемпионата Франции с «Реймсом» 19 марта под вопросом.

18 марта стало известно, что Месси испытывает сильное чувство ностальгии по «Барселоне» и хочет вернуться в неё по окончании сезона-2022/23. По информации СМИ, отец и агент нападающего Хорхе Месси провёл несколько встреч с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, а сам игрок тесно общается с главным тренером команды Хави.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ готовят специальную акцию, посвящённую Месси после вылета из Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить