Marca: «Реал» и ПСЖ хотят приобрести Холанда

Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Как сообщает Marca, парижский клуб готов заплатить за нападающего около €200 млн.

По информации источника, трансфер Холанда может повлиять на будущее в ПСЖ нападающих Лионеля Месси и Неймара, а также защитника Серхио Рамоса.

Отмечается, что «Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан Килиана Мбаппе, но и параллельно думает об альтернативе в лице 22-летнего норвежца.

В нынешнем сезоне Холанд забил 39 мячей в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.