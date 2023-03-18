Узнать больше

Marca: «Реал» и ПСЖ хотят приобрести Холанда

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
Marca: «Реал» и ПСЖ хотят приобрести Холанда
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, парижский клуб готов заплатить за нападающего около €200 млн.

По информации источника, трансфер Холанда может повлиять на будущее в ПСЖ нападающих Лионеля Месси и Неймара, а также защитника Серхио Рамоса.

Отмечается, что «Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан Килиана Мбаппе, но и параллельно думает об альтернативе в лице 22-летнего норвежца.

В нынешнем сезоне Холанд забил 39 мячей в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить