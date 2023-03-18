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Footmercato: Месси хочет вернуться в «Барселону»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Footmercato: Месси хочет вернуться в «Барселону»
  • AP

Как сообщает издание Footmercato, 35-летний аргентинец испытывает сильное чувство ностальгии по каталонскому клубу и хочет вернуться в него по окончании сезона-2022/23.

По информации источника, отец и агент нападающего Хорхе Месси провёл несколько встреч с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, а сам игрок тесно общается с главным тренером команды Хави.

При этом, несмотря на то что возвращение в «Барселону» — приоритет для Месси, клуб должен провести серьёзную чистку состава.

Отмечается, что каталонцы должны будут продать несколько игроков и расчистить фонд заработной платы, чтобы подписать контракт с Лионелем.

Соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ планируют освистать Месси на ближайшем матче из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

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