Источник: бывший главный тренер «Факела» Василенко возглавит «Аланию»

Бывший наставник воронежского «Факела» Олег Василенко станет главным тренером владикавказской «Алании».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 17 марта 49-летний россиянин провёл в Москве встречу с руководством «Алании» и согласовал последние детали контракта.

По информации источника, зарплата Василенко во владикавказском клубе составит 600 тыс. рублей в месяц, а контракт будет рассчитан до лета 2024 года.

Перед тренером поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу, в случае выполнения которой личные условия будут удвоены.

В 23 турах первенства Первой лиги «Алания» набрала 40 очков и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее определились пары полуфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу.